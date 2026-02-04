एलन मस्क ने रचा इतिहास, बने 800 अरब डॉलर नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति

SpaceX और xAI का यह विलय एलन मस्क से जुड़ा एक साल से भी कम समय में दूसरा बड़ा कॉर्पोरेट मर्जर है। मार्च 2025 में मस्क ने अपनी AI कंपनी xAI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को भी एक साथ जोड़ा था। उस डील में xAI का मूल्यांकन करीब 80 अरब डॉलर और X का मूल्यांकन लगभग 33 अरब डॉलर किया गया था।