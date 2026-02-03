Aadhaar ऐप अपडेट के बाद यूजर्स कन्फ्यूज, जानिए नंबर-पता बदलने का नया तरीका

Aadhaar App Update: UIDAI ने हाल ही में आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। नए अपडेट के साथ ऐप का लुक और इंटरफेस तो बदला ही है, साथ ही कई फीचर्स की जगह भी बदल दी गई है। ऐसे में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने वाले यूजर्स के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि नया ऑप्शन कहां मिलेगा और अपडेट का सही प्रोसेस क्या है।