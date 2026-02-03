Aadhaar ऐप अपडेट के बाद यूजर्स कन्फ्यूज, जानिए नंबर-पता बदलने का नया तरीका

Aadhaar App Update (Image: ChatGPT)
Aadhaar App Update: UIDAI ने हाल ही में आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। नए अपडेट के साथ ऐप का लुक और इंटरफेस तो बदला ही है, साथ ही कई फीचर्स की जगह भी बदल दी गई है। ऐसे में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर या पता अपडेट करने वाले यूजर्स के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि नया ऑप्शन कहां मिलेगा और अपडेट का सही प्रोसेस क्या है।
अगर आप भी नए आधार ऐप को लेकर असमंजस में हैं, तो यहां आसान भाषा में समझिए कि अब मोबाइल नंबर, पता अपडेट करने और बायोमेट्रिक लॉक करने का नया तरीका क्या है।
28 जनवरी को UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन जारी किया। इस अपडेट के बाद ऐप का लुक और नेविगेशन बदला गया है, फीचर्स को नए सेक्शन में शिफ्ट किया गया है। अब आधार वेरिफिकेशन, अपडेट और बायोमेट्रिक कंट्रोल एक ही ऐप में उपलब्ध हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन का तरीका पहले जैसा ही रखा गया है।
अगर आप पहली बार आधार ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे बताए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।
फीस: 75 रुपये
समय: करीब 15 दिन
पता अपडेट करने का ऑप्शन भी Services टैब में ही मिलेगा।
Address Update पर क्लिक करें
चुनें कि आप किस तरीके से पता अपडेट करना चाहते हैं।
फीस: 75 रुपये
समय: करीब 15 दिन
अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो परिवार के किसी सदस्य के आधार से भी पता अपडेट किया जा सकता है।
आधार से जुड़े ज्यादातर जरूरी काम अब ऑनलाइन हो चुके हैं। ऐसे में नए Aadhaar ऐप के अपडेटेड प्रोसेस को समझना जरूरी है, ताकि गलत ऑप्शन चुनने से बचा जा सके, समय और पैसे की बचत हो और आधार से जुड़ी सेवाओं का सही फायदा मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग