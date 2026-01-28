Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका

Aadhaar App Update: डिजिटल पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है। UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन जारी कर दिया है, जिसमें न सिर्फ नए फीचर्स जोड़े गए हैं, बल्कि ऐप का लुक और इस्तेमाल का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अपडेट आधार से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और डिजिटल बनाने की कोशिश का हिस्सा है।