28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका

Aadhaar App Update के तहत UIDAI ने आधार ऐप में बड़े बदलाव किए हैं। जानें नए फीचर्स, बदला हुआ लुक और मोबाइल से आधार वेरिफिकेशन करने का आसान तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 28, 2026

Aadhaar App Update

Aadhaar App Update (Image: UADAI)

Aadhaar App Update: डिजिटल पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है। UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन जारी कर दिया है, जिसमें न सिर्फ नए फीचर्स जोड़े गए हैं, बल्कि ऐप का लुक और इस्तेमाल का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अपडेट आधार से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और डिजिटल बनाने की कोशिश का हिस्सा है।

क्या है आधार ऐप अपडेट?

इस अपडेट का मकसद सिर्फ फीचर जोड़ना नहीं, बल्कि आधार से जुड़ी पहचान और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को घर बैठे संभव बनाना है। अब यूजर्स को कई कामों के लिए फिजिकल आधार कार्ड या अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नए आधार ऐप में क्या-क्या बदला?

  • ऐप का इंटरफेस पूरी तरह नया है, जिससे नेविगेशन आसान हो गया है।
  • होम स्क्रीन पर जरूरी फीचर्स को ज्यादा प्रमुखता दी गई है।
  • QR कोड स्कैनर को सीधे एक्सेस में रखा गया है।
  • पहचान वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा तेज हो गई है।

सबसे बड़ा नया फीचर

फुल वर्जन में सबसे अहम बदलाव यह है कि अब यूजर किसी दूसरे व्यक्ति के आधार की भी वेरिफिकेशन कर सकता है। QR कोड स्कैन कर यह तुरंत पता लगाया जा सकता है कि आधार वैलिड है या नहीं। यह सुविधा होटल, ऑफिस, संस्थानों और अन्य जगहों पर पहचान जांच के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है।

फिजिकल आधार की जरूरत होगी कम

  • नए ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से पहचान सत्यापन संभव होने से।
  • आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत घटेगी।
  • फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगेगी।
  • पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित बनेगी।

कुछ फीचर्स फिलहाल क्यों नहीं दिख रहे?

अपडेट के बाद ऐप में नाम और ईमेल अपडेट जैसे कुछ ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। UIDAI की ओर से संकेत दिए गए हैं कि ऐप को फेज में अपडेट किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ये सुविधाएं दोबारा जोड़ी जा सकती हैं।

नया आधार ऐप कैसे मिलेगा?

  • मौजूदा यूजर्स को सिर्फ ऐप अपडेट करना होगा।
  • नए यूजर्स को इंस्टॉल करने पर अपडेटेड फुल वर्जन ही मिलेगा।

आधार ऐप का यह अपडेट दिखाता है कि UIDAI डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए आधार को एक पूरी तरह डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। नया लुक, आसान इस्तेमाल और पहचान वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स इसे आम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। आने वाले समय में आधार ऐप से और भी सेवाएं जुड़ने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

BSNL vs Jio vs Airtel: कौन दे रहा है सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज? यहां देखें कीमतों और डेटा की तुलना
टेक्नोलॉजी
BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

28 Jan 2026 11:13 am

Hindi News / Technology / Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

WhatsApp का सुरक्षा कवच: अब कोई नहीं चुरा पाएगा आपका डेटा, बस एक क्लिक में ऑन करें ये सेटिंग

WhatsApp Strict Account Settings Features
टेक्नोलॉजी

BSNL vs Jio vs Airtel: कौन दे रहा है सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज? यहां देखें कीमतों और डेटा की तुलना

BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan
टेक्नोलॉजी

भारत में इस दिन लॉन्च होगा iQOO 15R स्मार्टफोन: कंपनी ने किया कंफर्म, जानें क्या कुछ होगा खास?

iQOO 15R India Launch Date
टेक्नोलॉजी

WhatsApp की प्राइवेसी पर अमेरिका में केस, भारत समेत 5 देशों के यूजर्स ने मेटा को कोर्ट में घेरा

WhatsApp Privacy Case
टेक्नोलॉजी

Apple AirTag 2 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और नए फीचर्स की पूरी डिटेल

Apple AirTag 2 India launch
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.