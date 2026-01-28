Aadhaar App Update: आधार ऐप में बड़ा बदलाव, नए फीचर्स के साथ बदला लुक और इस्तेमाल का तरीका

Aadhaar App Update (Image: UADAI)
Aadhaar App Update: डिजिटल पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में UIDAI ने बड़ा कदम उठाया है। UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन जारी कर दिया है, जिसमें न सिर्फ नए फीचर्स जोड़े गए हैं, बल्कि ऐप का लुक और इस्तेमाल का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यह अपडेट आधार से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और डिजिटल बनाने की कोशिश का हिस्सा है।
इस अपडेट का मकसद सिर्फ फीचर जोड़ना नहीं, बल्कि आधार से जुड़ी पहचान और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को घर बैठे संभव बनाना है। अब यूजर्स को कई कामों के लिए फिजिकल आधार कार्ड या अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
फुल वर्जन में सबसे अहम बदलाव यह है कि अब यूजर किसी दूसरे व्यक्ति के आधार की भी वेरिफिकेशन कर सकता है। QR कोड स्कैन कर यह तुरंत पता लगाया जा सकता है कि आधार वैलिड है या नहीं। यह सुविधा होटल, ऑफिस, संस्थानों और अन्य जगहों पर पहचान जांच के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है।
अपडेट के बाद ऐप में नाम और ईमेल अपडेट जैसे कुछ ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। UIDAI की ओर से संकेत दिए गए हैं कि ऐप को फेज में अपडेट किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ये सुविधाएं दोबारा जोड़ी जा सकती हैं।
आधार ऐप का यह अपडेट दिखाता है कि UIDAI डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए आधार को एक पूरी तरह डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। नया लुक, आसान इस्तेमाल और पहचान वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स इसे आम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। आने वाले समय में आधार ऐप से और भी सेवाएं जुड़ने की उम्मीद है।
