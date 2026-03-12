लैपटॉप खरीदने वालों के लिए झटका: आने वाले महीनों में 35% तक बढ़ सकती हैं कीमतें

Laptop Price Increase 2026: अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के कारण लैपटॉप की कीमतें आने वाले महीनों में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है, खासकर भारत जैसे कीमत-संवेदनशील बाजार में।