LPG संकट का असर: गैस की कमी से बढ़ी इंडक्शन चूल्हों की मांग, कई शहरों में स्टॉक खत्म

LPG Cylinder Shortage: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता का असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। कई शहरों में LPG सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच लोग वैकल्पिक विकल्प तलाशने लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है और कई जगहों पर इनका स्टॉक खत्म होने लगा है।