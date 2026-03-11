Xiaomi 17 Series India Launch: 89,999 रुपये से शुरू, क्या इस कीमत पर iPhone और Samsung को टक्कर दे पाएगा?

Xiaomi 17 Series India Launch (Image: Xiaomi)
Xiaomi 17 Series India Launch: शाओमी ने अपनी नई फ्लैगशिप Xiaomi 17 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन शामिल हैं। कंपनी ने इन्हें प्रीमियम सेगमेंट में उतारा है और इनकी शुरुआती कीमत 89,999 रुपये रखी गई है।
नए स्मार्टफोन्स में दमदार प्रोसेसर, हाई-एंड कैमरा और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इस कीमत पर इनका मुकाबला Apple iPhone और Samsung Galaxy S सीरीज के फोन से माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Xiaomi के ये नए फ्लैगशिप फोन इस सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे।
भारत में Xiaomi 17 की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये रखी गई है। कंपनी अर्ली बर्ड ऑफर के तहत 512GB वेरिएंट को भी 256GB की कीमत यानी 89,999 रुपये में उपलब्ध करा रही है।
वहीं Xiaomi 17 Ultra की कीमत 1,29,999 रुपये है।
ऑफर्स की बात करें तो SBI क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, Spotify का 4 महीने का प्रीमियम प्लान, Google AI Pro का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और तीन महीने के लिए YouTube Premium दिया जा रहा है।
इन स्मार्टफोन्स की बिक्री 18 मार्च से Amazon, Mi.com और Xiaomi के रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। कंपनी ने फोन के साथ फोटोग्राफी किट भी पेश की है, जिसकी कीमत 19,999 रुपये है।
Xiaomi 17 में प्रीमियम हार्डवेयर और कैमरा सेटअप दिया गया है।
|फीचर
|स्पेसिफिकेशन
|डिस्प्ले
|6.3 इंच क्रिस्टलरेस OLED डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|पीक ब्राइटनेस
|3500 निट्स
|HDR सपोर्ट
|HDR10+ और Dolby Vision
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|रैम
|12GB
|स्टोरेज
|256GB / 512GB
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 आधारित HyperOS 3
|मेन कैमरा
|50MP
|टेलीफोटो कैमरा
|50MP
|अल्ट्रावाइड कैमरा
|50MP
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|बैटरी
|6330mAh
|चार्जिंग
|100W फास्ट चार्जिंग
|वजन
|191 ग्राम
Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने और भी पावरफुल कैमरा और बड़े डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है।
|फीचर
|स्पेसिफिकेशन
|डिस्प्ले
|6.9 इंच Hyper RGB OLED डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|पीक ब्राइटनेस
|3500 निट्स
|HDR सपोर्ट
|HDR10+ और Dolby Vision
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|रैम
|16GB
|स्टोरेज
|512GB
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 आधारित HyperOS 3
|मेन कैमरा
|50MP
|टेलीफोटो कैमरा
|200MP
|अल्ट्रावाइड कैमरा
|50MP
|फ्रंट कैमरा
|50MP
|बैटरी
|6000mAh
|चार्जिंग
|90W फास्ट चार्जिंग
|वजन
|219 ग्राम
दोनों फोन में प्रोसेसर और परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी है, लेकिन कुछ अहम फर्क भी हैं।
|फीचर
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Ultra
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|डिस्प्ले
|6.3 इंच OLED डिस्प्ले
|6.9 इंच Hyper RGB OLED डिस्प्ले
|कैमरा
|50MP टेलीफोटो कैमरा
|200MP टेलीफोटो कैमरा
|रैम
|12GB
|16GB
|बैटरी
|6330mAh
|6000mAh
यानी Ultra मॉडल खास तौर पर फोटोग्राफी और बड़े डिस्प्ले पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
Xiaomi 17 सीरीज में कंपनी ने फ्लैगशिप प्रोसेसर, हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले और दमदार कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये स्मार्टफोन काफी मजबूत नजर आते हैं।
हालांकि कीमत के मामले में यह सीरीज Apple iPhone और Samsung Galaxy S सीरीज के फोन से टक्कर लेती है। ऐसे में कई यूजर्स के लिए ब्रांड वैल्यू भी एक अहम फैक्टर हो सकता है।
अगर आप बेहतरीन कैमरा, हाई-एंड परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन चाहते हैं, तो Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं।
