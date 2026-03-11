Xiaomi 17 Series India Launch: 89,999 रुपये से शुरू, क्या इस कीमत पर iPhone और Samsung को टक्कर दे पाएगा?

नए स्मार्टफोन्स में दमदार प्रोसेसर, हाई-एंड कैमरा और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इस कीमत पर इनका मुकाबला Apple iPhone और Samsung Galaxy S सीरीज के फोन से माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Xiaomi के ये नए फ्लैगशिप फोन इस सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे।