LPG Gas Booking Online: गैस बुकिंग नहीं हो रही है? परेशान ना हों! सिलेंडर बुकिंग इन 4 तरीकों से भी ट्राइ करके देखिए

LPG Gas Booking Online: कई बार ऐसा होता है कि गैस बुकिंग करते समय वेबसाइट या मोबाइल ऐप सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। LPG कंपनियों ने सिलेंडर बुक करने के लिए SMS, IVR कॉल, WhatsApp और मोबाइल ऐप जैसे कई विकल्प दिए हैं।