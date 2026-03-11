11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

LPG Gas Booking Online: गैस बुकिंग नहीं हो रही है? परेशान ना हों! सिलेंडर बुकिंग इन 4 तरीकों से भी ट्राइ करके देखिए

LPG Gas Booking Online: अगर गैस बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो SMS, IVR कॉल, WhatsApp और ऐप से आसानी से LPG सिलेंडर बुक करने का तरीका जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 11, 2026

LPG Gas Booking Online

LPG Gas Booking Online (Image: Gemini)

LPG Gas Booking Online: कई बार ऐसा होता है कि गैस बुकिंग करते समय वेबसाइट या मोबाइल ऐप सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। LPG कंपनियों ने सिलेंडर बुक करने के लिए SMS, IVR कॉल, WhatsApp और मोबाइल ऐप जैसे कई विकल्प दिए हैं।

इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहक इन तरीकों से आसानी से अपना LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

Bharat Gas Booking Online | भारत गैस बुकिंग ऑनलाइन

अगर आप भारत गैस (Bharat Gas) के ग्राहक हैं और ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो इन तरीकों से सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

SMS से बुकिंग

    भारत गैस ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है। बुकिंग के बाद SMS के जरिए कन्फर्मेशन मिल जाता है।

    IVR कॉल से बुकिंग

      ग्राहक 7715012345 नंबर पर कॉल करके IVR के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वॉइस निर्देशों को फॉलो करना होता है।

      WhatsApp से बुकिंग/सहायता

        भारत गैस ग्राहक 1800-22-4344 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर LPG सेवाओं से जुड़ी जानकारी या बुकिंग से संबंधित सहायता ले सकते हैं।

        मोबाइल ऐप से बुकिंग

          ग्राहक Hello BPCL App डाउनलोड करके भी आसानी से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद “Book Cylinder” ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।

          Indane Gas Booking Online | इंडेन गैस बुकिंग ऑनलाइन

          इंडेन गैस (Indane LPG) के ग्राहक भी कई तरीकों से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

          SMS से बुकिंग

            इंडेन गैस के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा दिए गए फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है।

            IVR कॉल से बुकिंग

              ग्राहक 7718955555 नंबर पर कॉल करके IVR सिस्टम के जरिए गैस बुक कर सकते हैं। कॉल के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है।

              WhatsApp से बुकिंग

                इंडेन गैस ग्राहक 7588888824 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

                मोबाइल ऐप से बुकिंग

                  इंडेन गैस की IndianOil ONE App के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक किया जा सकता है। ऐप में लॉगिन करने के बाद LPG सेक्शन में जाकर 'Book Cylinder' ऑप्शन चुनना होता है।

                  HP Gas Booking Online | एचपी गैस बुकिंग ऑनलाइन

                  एचपी गैस (HP Gas) के ग्राहक भी कई आसान तरीकों से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

                  ये भी पढ़ें

                  LPG Gas Cylinders: भारत गैस, इंडेन या HP, अगर डीलर नहीं दे रहा गैस तो इन नंबरों पर करें शिकायत
                  टेक्नोलॉजी
                  LPG Gas Cylinders

                  SMS से बुकिंग

                  संबंधित खबरें

                  LPG Gas Cylinders

                  LPG Gas Cylinders: भारत गैस, इंडेन या HP, अगर डीलर नहीं दे रहा गैस तो इन नंबरों पर करें शिकायत

                  Instagram down

                  Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

                  AC Service Tips

                  AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

                  Induction Stove Electricity Consumption

                  LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली

                  Artificial Intelligence

                  नई AI तकनीक से मेमोरी की जरूरत 50 गुना तक कम, MIT वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

                  US-Israel Iran War, lpg gas cylinders, lpg crisis in india, lpg gas booking, cylinder, indane, gas cylinder shortage in india,

                  LPG Gas Shortage : गैस संकट में इन 4 लोगों को मिलेगा पहले सिलेंडर, सरकार ने जारी की प्रायोरिटी लिस्ट, जानिए आपका नंबर कब आएगा

                  Only Calling Plan 3 Months

                  3 महीने तक अनलिमिटेड बातें, खर्च बस इतना… कॉलिंग के शौकीनों के लिए बेस्ट है ये प्लान

                  Mobile Charger Cover Risk

                  Mobile Charger Cover Risk: क्या आपने भी मोबाइल चार्जर पर लगाया है स्टाइलिश कवर? संभल जाएं, घर में लग सकती है आग

                    HP Gas ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है।

                    IVR कॉल से बुकिंग

                      ग्राहक 9493602222 नंबर पर कॉल करके IVR के जरिए LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

                      WhatsApp से बुकिंग

                        HP Gas ग्राहक 9222201122 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

                        मोबाइल ऐप से बुकिंग

                          ग्राहक HP Pay App के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद LPG सेक्शन में जाकर बुकिंग करनी होती है।

                          ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

                          • गैस बुकिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
                          • बुकिंग के बाद SMS के जरिए कन्फर्मेशन मैसेज मिलता है।
                          • गैस डिलीवरी के समय कई जगह OTP वेरिफिकेशन किया जाता है।
                          • किसी भी परेशानी में संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

                          अगर ऑनलाइन गैस बुकिंग में परेशानी हो रही है, तो इन तरीकों से आप आसानी से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

                          ये भी पढ़ें

                          LPG Gas Shortage : गैस संकट में इन 4 लोगों को मिलेगा पहले सिलेंडर, सरकार ने जारी की प्रायोरिटी लिस्ट, जानिए आपका नंबर कब आएगा
                          टेक्नोलॉजी
                          US-Israel Iran War, lpg gas cylinders, lpg crisis in india, lpg gas booking, cylinder, indane, gas cylinder shortage in india,

                          खबर शेयर करें:

                          संबंधित विषय:

                          Tech news

                          Published on:

                          11 Mar 2026 02:23 pm

                          Hindi News / Technology / LPG Gas Booking Online: गैस बुकिंग नहीं हो रही है? परेशान ना हों! सिलेंडर बुकिंग इन 4 तरीकों से भी ट्राइ करके देखिए

                          बड़ी खबरें

                          View All

                          टेक्नोलॉजी

                          ट्रेंडिंग

                          LPG Gas Cylinders: भारत गैस, इंडेन या HP, अगर डीलर नहीं दे रहा गैस तो इन नंबरों पर करें शिकायत

                          LPG Gas Cylinders
                          टेक्नोलॉजी

                          Instagram Down: हजारों यूजर्स को ऐप चलाने में परेशानी, फीड और स्टोरी नहीं हो रही लोड

                          Instagram down
                          टेक्नोलॉजी

                          AC सर्विस करवाते समय इन 4 चीजों की जरूर करें जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बिजली बिल

                          AC Service Tips
                          टेक्नोलॉजी

                          LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली

                          Induction Stove Electricity Consumption
                          टेक्नोलॉजी

                          नई AI तकनीक से मेमोरी की जरूरत 50 गुना तक कम, MIT वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

                          Artificial Intelligence
                          टेक्नोलॉजी
                          Play Store

                          DOWNLOAD ON

                          Play Store

                          App Store

                          DOWNLOAD ON

                          App Store

                          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
                          Patrika Site Logo

                          Trending Topics

                          Rashifal

                          T20 World Cup 2026

                          PM Narendra Modi

                          Top Categories

                          राष्ट्रीय

                          मनोरंजन

                          स्वास्थ्य

                          राजस्थान

                          मध्य प्रदेश

                          Legal

                          Grievance Policy

                          This website follows the DNPA’s code of conduct

                          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

                          Privacy Policy

                          About Us

                          Code of Conduct

                          RSS

                          Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.