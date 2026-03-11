LPG Gas Booking Online: गैस बुकिंग नहीं हो रही है? परेशान ना हों! सिलेंडर बुकिंग इन 4 तरीकों से भी ट्राइ करके देखिए

LPG Gas Booking Online (Image: Gemini)
LPG Gas Booking Online: कई बार ऐसा होता है कि गैस बुकिंग करते समय वेबसाइट या मोबाइल ऐप सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। LPG कंपनियों ने सिलेंडर बुक करने के लिए SMS, IVR कॉल, WhatsApp और मोबाइल ऐप जैसे कई विकल्प दिए हैं।
इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहक इन तरीकों से आसानी से अपना LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
अगर आप भारत गैस (Bharat Gas) के ग्राहक हैं और ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो इन तरीकों से सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
SMS से बुकिंग
भारत गैस ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है। बुकिंग के बाद SMS के जरिए कन्फर्मेशन मिल जाता है।
IVR कॉल से बुकिंग
ग्राहक 7715012345 नंबर पर कॉल करके IVR के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वॉइस निर्देशों को फॉलो करना होता है।
WhatsApp से बुकिंग/सहायता
भारत गैस ग्राहक 1800-22-4344 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर LPG सेवाओं से जुड़ी जानकारी या बुकिंग से संबंधित सहायता ले सकते हैं।
मोबाइल ऐप से बुकिंग
ग्राहक Hello BPCL App डाउनलोड करके भी आसानी से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद “Book Cylinder” ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
इंडेन गैस (Indane LPG) के ग्राहक भी कई तरीकों से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
SMS से बुकिंग
इंडेन गैस के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा दिए गए फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है।
IVR कॉल से बुकिंग
ग्राहक 7718955555 नंबर पर कॉल करके IVR सिस्टम के जरिए गैस बुक कर सकते हैं। कॉल के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है।
WhatsApp से बुकिंग
इंडेन गैस ग्राहक 7588888824 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप से बुकिंग
इंडेन गैस की IndianOil ONE App के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक किया जा सकता है। ऐप में लॉगिन करने के बाद LPG सेक्शन में जाकर 'Book Cylinder' ऑप्शन चुनना होता है।
एचपी गैस (HP Gas) के ग्राहक भी कई आसान तरीकों से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
SMS से बुकिंग
HP Gas ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा तय फॉर्मेट में मैसेज भेजना होता है।
IVR कॉल से बुकिंग
ग्राहक 9493602222 नंबर पर कॉल करके IVR के जरिए LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
WhatsApp से बुकिंग
HP Gas ग्राहक 9222201122 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप से बुकिंग
ग्राहक HP Pay App के जरिए भी LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद LPG सेक्शन में जाकर बुकिंग करनी होती है।
अगर ऑनलाइन गैस बुकिंग में परेशानी हो रही है, तो इन तरीकों से आप आसानी से LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
