Water Bottle Expiry Date: क्या बोतल का पानी भी होता है खराब? खरीदने से पहले जान लें एक्सपायरी और स्टोरेज नियम

Water Bottle Expiry Date: सफर के दौरान, घर या ऑफिस में काम करते समय लोग बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करने ज्यादा करने लगे हैं। ट्रेन, बस, एयरपोर्ट या बाजार में आसानी से मिलने वाली ये पानी की बंद बोतलें लोगों को सुरक्षित और साफ पानी का भरोसा देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह खाने की चीजों की एक्सपायरी होती है वैसे ही इन पानी की बोतलों की भी एक्सपायरी डेट होती है? लोगों को लगता है कि पानी कभी खराब नहीं होता। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार बोतलबंद पानी की भी एक्सपायरी होती है, जिसे नजरअंदाज करने से सेहत खराब हो सकती है।