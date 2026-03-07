अस्पताल में ब्लड है या नहीं? अब घर बैठे अपने मोबाइल से ऐसे लगाएं पता

Blood Availability Check Online: किसी मरीज को अचानक खून की जरूरत पड़ जाए तो परिवार के लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ब्लड ढूंढना अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन अब यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है। कई बार लोग एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक तक चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अब आप अपने फोन से यह पता कर सकते है की किस अस्पताल या ब्लड बैंक में खून मिलेगा। केंद्र सरकार के UMANG ऐप के जरिए अब आप घर बैठे ही ब्लड की उपलब्धता चेक कर सकते हैं। यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि किस ब्लड बैंक में किस ग्रुप का खून मौजूद है।