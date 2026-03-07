फ्रिज लगाने का सही तरीका जान लें, दीवार और रेफ्रिजरेटर के बीच कितना गैप जरूरी?

Distance between Fridge and Wall: गर्मी का मौसम आते ही घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में फ्रिज शामिल हो जाता है। ठंडा पानी हो, फल-सब्जियां हों या बचा हुआ खाना, सब कुछ फ्रिज के भरोसे रहता है। हम फ्रिज खरीद तो लेते हैं, पर कई बार उसे सही तरीके से रखने पर ध्यान नहीं देते। यही छोटी-सी गलती आगे चलकर बिजली बिल बढ़ाने और फ्रिज को जल्दी खराब करने की वजह बन सकती है।