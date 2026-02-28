अब ये लोग नहीं चला पाएंगे WhatsApp, सरकार के नए SIM नियम से मचेगी हलचल!

अब तक WhatsApp एक बार OTP से वेरिफाई होने के बाद चलता रहता था। कई लोग SIM निकालकर भी Web या लैपटॉप पर ऐप चलाते रहते थे। यानी अकाउंट एक्टिव करने के बाद SIM की लगातार जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन नए नियम के बाद यह सुविधा खत्म हो जाएगी। DoT के फ्रेमवर्क के अनुसार अब WhatsApp लगभग हर 6 घंटे में यह जांच करेगा कि जिस नंबर से अकाउंट बना है, वह SIM उसी फोन में मौजूद है या नहीं। अगर SIM निकाल दी गई, बंद हो गई या किसी और फोन में डाल दी गई, तो WhatsApp काम करना बंद कर सकता है। दोबारा इस्तेमाल के लिए उसी SIM से वेरिफिकेशन जरूरी होगा।