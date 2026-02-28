कौन हैं Menaka Guruswamy? बन सकती हैं भारत की पहली LGBTQ सांसद, सबसे प्रभावशाली लोगों में रह चुका है नाम

मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और संवैधानिक मामलों की विशेषज्ञ मानी जाती हैं। उन्होंने उस ऐतिहासिक केस में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया था। इस फैसले के साथ ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के मार्गदर्शन में की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक मामलों और मुकदमों पर काम किया। कुछ समय बाद वे उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चली गईं। वहां से उन्होंने BCL की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड से LLM किया।