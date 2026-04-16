CBSE Second Board Exam 2026: सीबीएसई ने दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए खोला पोर्टल, जानिए क्या है LOC और क्यों है जरूरी?

CBSE LOC Submission Last Date 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को छात्रों की लिस्ट यानी एलओसी जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि स्कूलों को यह पूरा प्रोसेस कम्पलीट करने के लिए महज 5 दिनों का समय दिया गया है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अंक सुधार के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट स्कूलों को 20 अप्रैल 2026 तक हर हाल में सबमिट करनी होगी। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।