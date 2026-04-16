Bihar CM Education: नीतीश कुमार, राबड़ी देवी से लेकर सम्राट चौधरी तक, जानिए सबसे अधिक कौन था पढ़ा लिखा

Education of Bihar Chief Ministers: बिहार की सियासत में 15 अप्रैल, 2026 को एक नया अध्याय शुरू हुआ है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आजादी से लेकर अब तक बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले दिग्गजों की शैक्षिक योग्यता क्या रही है।