Praful Hinge Story: वैभव सूर्यवंशी को 0 पर किया Out, कौन हैं स्टार गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे, इस क्लास तक की पढ़ाई

प्रफुल्ल के संघर्ष के दिनों में उनकी बहन ने ढाल बनकर उनका साथ दिया। उनकी बहन खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन उन्होंने प्रफुल्ल की किट, डाइट और प्रैक्टिस के खर्चों में पूरी मदद की। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब प्रफुल्ल ने 2022 में चेन्नई की मशहूर एमआरएफ पेस फाउंडेशन में जगह बनाई और बाद में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए चुने गए। प्रफुल हिंगे को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल 2026 सीजन के लिए 30 लाख रुपये में खरीदा है।