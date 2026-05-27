REET Mains Result 2026 जल्द होगा जारी, एसएसओ आईडी से ऐसे करें डाउनलोड

REET Level 1 And REET Level 2 Result 2026:राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही रीट मेन्स 2026 (थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था उनका, इंतजार अब किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।