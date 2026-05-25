स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

SAIL Young Professional Recruitment 2026 (Image- Freepik)
SAIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। देश की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने भारी भरकम सैलरी वाली भर्ती निकाली है। यह भर्ती यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए की जा रही है। अगर आप इस नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो आपको प्रति माह 1.40 लाख रुपये तक की शानदार सैलरी मिलेगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जून, 2026 तय की गई है।
यह भर्ती अभियान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित सेल के तीन प्रमुख प्लांट के लिए चलाया जा रहा है। इनमें दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP), आईआईएससीओ स्टील प्लांट(IISCO) और अलॉय स्टील प्लांट(ASP) शामिल हैं। इस भर्ती के जरिए यंग प्रोफेशनल के कुल 48 खाली पदों को भरा जाएगा।
सेल में यंग प्रोफेशनल के पद पर चयन एक पारदर्शी और बहु-स्तरीय प्रक्रिया के तहत होगा:
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा। बिना फीस जमा किए गए आवेदन फॉर्म सीधे तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे। बता दें कि, आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जून, 2026 है, इसलिए सर्वर की समस्या से बचने के लिए समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें।
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