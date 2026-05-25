स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए मौका, 1.40 लाख रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

SAIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। देश की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने भारी भरकम सैलरी वाली भर्ती निकाली है। यह भर्ती यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए की जा रही है। अगर आप इस नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो आपको प्रति माह 1.40 लाख रुपये तक की शानदार सैलरी मिलेगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जून, 2026 तय की गई है।