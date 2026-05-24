CBSE 12th Revaluation: फर्जी सर्कुलर वायरल होने पर बोर्ड ने जारी किया अलर्ट, आंसर शीट मंगाने की आज है लास्ट डेट

CBSE Fake Notice:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की री-चेकिंग और आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाने की प्रक्रिया से जुड़े एक वायरल नोटिस पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक सर्कुलर में दावा किया गया था कि, बोर्ड ने तकनीकी समस्याओं के कारण इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। सीबीएसई ने इस नोटिस को पूरी तरह से फर्जी बताया है और स्टूडेंट्स व अभिभावकों को ऐसी अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है। बता दें 12th आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगाने की लास्ट डेट बढ़ाकर 24 मई, 2026 कर दी गई थी।