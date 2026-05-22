वेबसाइट पर गड़बड़ी के बाद CBSE का बड़ा फैसला, आंसर शीट मंगाने की तारीख 24 मई तक फिर बढ़ाई

CBSE Answer Sheet Photocopy 2026:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को एक बड़ी राहत दी है। आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगाने के लिए पोर्टल पर आ रही लगातार तकनीकी गड़बड़ियों और स्टूडेंट्स की शिकायतों के बाद बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब छात्र 23 मई की जगह 24 मई, 2026 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अपनी जांची गई आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए वे सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल pvr.cbseit.in/pvr/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।