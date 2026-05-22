क्या आप जानते हैं खीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्वाद के अनुसार खीर बनाने के कई तरीके मौजूद हैं। इनमें चावल की खीर, सेवई की खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर और गाजर की खीर सबसे ज्यादा मशहूर हैं। खीर का सबसे मुख्य हिस्सा दूध होता है जो इसे एक मलाईदार और मुलायम रूप देता है। मिठास के लिए इसमें चीनी मिलाई जाती है। इसके अलावा इसके स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इसमें इलायची, केसर, बादाम, पिस्ता और किशमिश जैसे सूखे मेवे डाले जाते हैं। कई जगहों पर स्वाद और सेहत को ध्यान में रखते हुए चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है।