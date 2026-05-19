क्या आप जानते हैं मखाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानिए इसके फायदे और रोचक बातें

मखाना कई जरूरी पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मखाने में फैट (वसा) बहुत कम होता है इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है। मखाने को आप हल्का सा घी में भूनकर और मसाले डालकर एक कुरकुरे स्नैक के तौर पर डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत के दौरान फलाहार के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए अब कई कंपनियां अलग-अलग फ्लेवर वाले पैकेटबंद मखाने भी बेच रही हैं।