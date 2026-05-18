जानिए कौन हैं शिवराज मोटेगांवकर? नीट पेपर लीक में कैसे उछला महाराष्ट्र के मशहूर ‘M Sir’ का नाम

आज आरसीसी क्लासेस के महाराष्ट्र के कई शहरों में सेंटर हैं। इनमें लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 40 हजार स्टूडेंट्स उनके यहां एडमिशन लेते हैं। समय के साथ उन्होंने डिजिटल एजुकेशन की ओर कदम बढ़ाया। सोशल मीडिया पर भी उनका बड़ा दबदबा है। इंस्टाग्राम पर उनके 66 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब व्हाट्सएप के साथ-साथ प्ले स्टोर पर उनका अपना ऐप भी है जिसके जरिए राज्य भर के स्टूडेंट्स नीट और जेईई की तैयारी करते हैं।