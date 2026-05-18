स्कूल हमें खुश रहना क्यों नहीं सिखाते? IAS दिव्या मित्तल ने गिनाईं शिक्षा व्यवस्था की कमियां, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

IAS Divya Mittal Viral Post: देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं इसे लेकर एक आईएएस अधिकारी की पोस्ट काफी चर्चा में है। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई कर चुकीं आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि, हमारी स्कूली शिक्षा में किन अहम चीजों की भारी कमी है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, हम सालों तक यह तो सीखते हैं कि सफलता कैसे हासिल करनी है लेकिन एक भी दिन यह नहीं सीखते कि खुश कैसे रहना है।