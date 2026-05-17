CBSE सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, रीचेकिंग फीस में की कटौती, नंबर बढ़े तो मिलेगा पूरा रिफंड

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस बार करीब 98 लाख आंसर शीट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल में बदला गया और फिर डिजिटल चेकिंगके लिए भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि, स्कैनिंग के दौरान तीन स्तर की सुरक्षा अपनाई गई ताकि, कोई पेज छूटे नहीं सब कुछ साफ पढ़ा जा सके और सुरक्षा कोडिंग की सही तरीके से जांच हो सके। साथ ही बोर्ड ने यह जानकारी भी दी कि जिन 13 हजार कॉपियों की स्याही खराब थी या वे स्कैन होने लायक नहीं थीं उन्हें मैनुअल तरीके (हाथों से) चेक किया गया है।