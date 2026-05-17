180 KM साइकिल 42 KM दौड़ और तैराकी… CM हिमंत बिस्वा के बेटे नंदिल ने जीता ‘आयरनमैन वियतनाम’ चैलेंज

नंदिल फिलहाल बेंगलुरु की जानी-मानी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और वह पांचवें ईयर के स्टूडेंट हैं। इससे पहले साल 2019 में उन्होंने मशहूर दून स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। दून स्कूल में वह स्कूल कैप्टन भी रह चुके हैं। 12वीं के बाद नंदिल ने लॉ एंट्रेंस की तैयारी के लिए एक साल का ब्रेक लिया था। मुख्यमंत्री सरमा ने उस समय की एक तस्वीर भी शेयर की थी जब वह अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा और बेटी सुकन्या के साथ नंदिल को बेंगलुरु के हॉस्टल छोड़ने गए थे।