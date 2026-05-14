खेत में घास काटते हुए लड़की ने अटेंड की ऑफिस मीटिंग, मैनेजर का रिएक्शन इंटरनेट पर हो रहा वायरल

आज के समय में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी आम हो गया है। इसी बीच रुतुजा नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपना एक अनोखा एक्सपीरियंस शेयर किया है। रुतुजा ने बताया कि, वह अपने घर पर थी और उसे अचानक ऑफिस की एक बहुत जरूरी मीटिंग में शामिल होना पड़ा। उस वक्त वह खेत में अपनी मां के साथ घास काटने का काम कर रही थी। ऐसे में काम की अहमियत को देखते हुए उसने खेत से ही मीटिंग जॉइन कर ली।