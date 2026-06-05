क्या हर कर्ज एक बोझ है? जानिए एजुकेशन लोन का असली गणित और क्यों है ये बेनिफिशियल

मध्यमवर्गीय परिवारों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बैंक में गिरवी (Collateral) रखने के लिए उनके पास मकान या जमीन के कागजात नहीं होते। इसके समाधान के लिए सरकार की PM-Vidyalakshmi Scheme बहुत काम की है। इसके तहत देश के बड़े और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को ₹10 लाख तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाता है। इसमें किसी थर्ड-पार्टी गारंटर की भी जरूरत नहीं होती। सरकार खुद इसकी गारंटी संभालती है।