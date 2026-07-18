CBSE 10th सेकंड बोर्ड रिजल्ट आज होगा जारी? डिजिलॉकर और उमंग ऐप से भी कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE 10th Second Board Result Update:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10th के सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों स्टू़डेंट्स लंबे समय से अपने नतीजों और स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। परिणाम घोषित होते ही छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपने नंबर चेक कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा स्टू़डेंट्स भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट पूरी तरह से मान्य होगी।