यूपी में मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा, सीटों के मामले में नंबर दो- इस साल बढ़ीं 10000 एमबीबीएस सीटें

इस नए सीट मैट्रिक्स में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और पहले से संचालित एमबीबीएस कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की ओर से दी गई मंजूरी को भी शामिल किया गया है। एनएमसी ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों को एमएआरबी द्वारा तय की गई सीटों के आधार पर ही दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपने आदेश में आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित क्षमता से एक भी अधिक सीट पर एडमिशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।