Indian Army Agniveer CEE: अग्निवीर रिजल्ट के बाद आगे क्या? फाइनल सेलेक्शन के लिए किन-किन चरणों से गुजरना होगा

Indian Army Agniveer CEE: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल है, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं।