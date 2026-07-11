Govt Jobs 2026: बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 1.12 लाख रुपये महीना मिलेगी सैलरी

Bihar Forest Range Officer Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों को भरने के लिए नया भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Forest Range Officer) में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर की जाएगी। प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है।