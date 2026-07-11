आमिर खान की तीसरी शादी पर बिहार में बवाल, बजरंग दल ने फूंका पुतला; लगाए ‘लव जिहाद’ के आरोप”

हालांकि, आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से की थी। दोनों का 2002 में तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की, लेकिन 2021 में दोनों अलग हो गए। हाल ही में आमिर खान ने मुंबई स्थित अपने आवास पर गौरी स्प्रैट से शादी की, जिसके बाद यह नया विवाद शुरू हुआ।