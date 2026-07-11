पटना में बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, बांकीपुर उपचुनाव से पहले विपक्ष को मिला बड़ा चुनावी हथियार

शहर में जलजमाव के लिए स्थानीय लोग खराब ड्रेनेज व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि नालों और नालियों की समय पर और समुचित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी तेजी से निकासी नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद ही पटना के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति बन गई। इसके अलावा, कई इलाकों में सड़कों की चल रही खुदाई और निर्माण कार्य ने भी समस्या को और गंभीर बना दिया है।