अभिषेक की उम्मीदवारी वापसी पर PK का बड़ा हमला, वीडियो की चर्चा के बीच बोले- ‘BJP का अभेद्य किला ढहने लगा’

उन्होंने आगे कहा, "जनबल के आगे कोई बल नहीं चलता। अब तक भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर दिखाती थी और लोग उस दबाव में पीछे हट जाते थे। लेकिन यह पहला मौका है जब चुनाव की शुरुआत में ही भाजपा का अपना उम्मीदवार मैदान छोड़कर चला गया।" भाजपा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "बांकीपुर को भाजपा अपना अभेद्य किला मानती रही है। उसे लगता था कि यहां से वह जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, उसकी जीत तय होगी। कम से कम इस चुनाव में उसका यह भ्रम जरूर टूट गया।" जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा आपसे डर गई है? इस पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, "भाजपा मुझसे नहीं, बल्कि बांकीपुर की जनता से डर गई है।"