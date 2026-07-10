Bankipur By Election: टिकट वापस करते वक्त उड़ा था BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के चेहरे का रंग, आखिर क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?

अभिषेक सिन्हा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र सौंपकर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से वह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें बांकीपुर से एनडीए का उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए वह केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, लेकिन पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे भी पूरी निष्ठा से संगठन की सेवा करते रहेंगे।