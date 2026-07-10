तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, बोले- बिहार में जल्द गिरेगी सरकार, नीतीश ने सम्राट को लगाई है फटकार

तेज प्रताप यादव (फोटो - tej pratap yadav FB)
Tej Pratap Yadav on Bihar government: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार में NDA सरकार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर शेयर की गई एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कड़ी फटकार लगाई है।
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