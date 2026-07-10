Bankipur Bypoll: BJP उम्मीदवार बदलने पर प्रशांत किशोर का तंज, बोले- पहले लोग भाजपा के डर से भागते थे, अब पासा पलट गया

Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद पार्टी को उनकी जगह नीरज सिन्हा को मैदान में उतारना पड़ा। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने इस पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले बीजेपी के डर से विपक्षी उम्मीदवारों का नाम वापस लेना आम बात थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है। अब बीजेपी के उम्मीदवार घबराकर मैदान छोड़ रहे हैं।