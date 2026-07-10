बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनते ही नीरज सिन्हा का पहला बयान, बोले- ‘कोई चुनौती नहीं है’

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Bihar Bankipur Bypoll: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पटना की बांकीपुर सीट से नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद नीरज सिन्हा ने अपना पहला बयान देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वह उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें कोई चुनौती नहीं दिखती, सभी वरिष्ठ नेता उनके बड़े भाई जैसे हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ेंगे।
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