Bankipur By Election: BJP ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया उम्मीदवार, अभिषेक कुमार की जगह मिला टिकट

नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी का अनुभवी चेहरा माना जाता है। उनका बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक का लंबा अनुभव है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब नई ऊर्जा दिख रही है। कई नेता और कार्यकर्ता नए उम्मीदवार का स्वागत कर रहे हैं।