दिल्ली डिवीजन में 680 किमी रेलवे रूट बनेगा सेफ जोन, स्वदेशी कवच सिस्टम पर 206 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Kavach Safety System: भारतीय रेलवे ने नॉर्दर्न रेलवे जोन के 680 किमी लंबे रूट को स्वदेशी कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस करने की योजना है। दिल्ली रेलखंड में रेवाड़ी-दिल्ली और शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के 680 किमी लंबे रूट पर कवच वर्जन 4.0 एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सेफ्टी सिस्टम में रेलखंड की फीडर ब्रांच लाइनों को भी शामिल किया गया है।

यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की ओर से पूरे देश में 'कवच' को लागू करने की चल रही योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य ज्यादा ट्रैफिक लोड वाले और रणनीतिक रूप से अहम रूटों पर स्वदेशी सेफ्टी कवच सिस्टम का विस्तार करना है।