10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली डिवीजन में 680 किमी रेलवे रूट बनेगा सेफ जोन, स्वदेशी कवच सिस्टम पर 206 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Kavach Safety System: भारतीय रेलवे ने नॉर्दर्न रेलवे जोन के 680 किमी लंबे रूट को स्वदेशी कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस करने की योजना है। दिल्ली रेलखंड में रेवाड़ी-दिल्ली और शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के 680 किमी लंबे रूट पर कवच वर्जन 4.0 एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 10, 2026

Automatic Train Protection

Patrika- file photo

Kavach Safety System: भारतीय रेलवे ने नॉर्दर्न रेलवे जोन के 680 किमी लंबे रूट को स्वदेशी कवच सेफ्टी सिस्टम से लैस करने की योजना है। दिल्ली रेलखंड में रेवाड़ी-दिल्ली और शकूरबस्ती-बठिंडा सेक्शन के 680 किमी लंबे रूट पर कवच वर्जन 4.0 एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सेफ्टी सिस्टम में रेलखंड की फीडर ब्रांच लाइनों को भी शामिल किया गया है।
यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की ओर से पूरे देश में 'कवच' को लागू करने की चल रही योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य ज्यादा ट्रैफिक लोड वाले और रणनीतिक रूप से अहम रूटों पर स्वदेशी सेफ्टी कवच सिस्टम का विस्तार करना है।

यह है स्वदेशी कवच सेफ्टी सिस्टम

कवच भारत का स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है। इसे सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) की घटनाओं और खासकर घने कोहरे के दौरा फॉग के दौरान ट्रेनों की भिड़ंत को रोककर रेलवे की सुरक्षा को काफी बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम लगातार ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है और आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इंजन के ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देता है।

अब तक 3,103 किमी से ज्यादा रूट तैयार

भारतीय रेलवे में नवीनतम कवच 4.0 सिस्टम अब तक 3,103 किलोमीटर से अधिक रेलवे रूट पर तैनात किया जा चुका है। इस स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) तकनीक का विस्तार दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे उच्च घनत्व वाले मुख्य मार्गों पर तेजी से किया जा रहा है।

रेल सेवाओं में बढ़ेगी विश्वस​नीयता

रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे के इन अहम रूटों पर कवच वर्शन 4.0 लगाने से सुरक्षा मजबूत होने और ऑपरेशनल क्षमता में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ने और यात्री व माल ढुलाई सेवाओं की टेक्नोलॉजी-आधारित आवाजाही में मदद मिलेगी।

होमिंग प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी

रेलवे ने लोकोमोटिव (इंजन) के रखरखाव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) के तहत रायपुर में हाई हॉर्स पावर (HHP) डीजल शेड में 250 थ्री-फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटीनेंस के लिए होमिंग सुविधा बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट (बेड़े) के तेजी से विस्तार और पूरे नेटवर्क पर माल ढुलाई व यात्री ऑपरेशन में बढ़ोतरी के साथ-साथ रखरखाव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 06:33 pm

Published on:

10 Jul 2026 06:32 pm

Hindi News / National News / दिल्ली डिवीजन में 680 किमी रेलवे रूट बनेगा सेफ जोन, स्वदेशी कवच सिस्टम पर 206 करोड़ रुपए होंगे खर्च

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD Weather Update: 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा, जानें कल का मौसम

Chhattisgarh Weather Update
राष्ट्रीय

बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनते ही नीरज सिन्हा का पहला बयान, बोले- ‘कोई चुनौती नहीं है’

breaking news
राष्ट्रीय

तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, बोले- बिहार में जल्द गिरेगी सरकार, नीतीश ने सम्राट को लगाई है फटकार

tej pratap yadav, तेज प्रताप यादव
राष्ट्रीय

इंस्टाग्राम-फेसबुक के लत लगाने वाले फीचर्स बदलें, वरना पड़ेगा भारी! भारत के बाद EU की मेटा को सख्त चेतावनी

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

‘मैं ममता बनर्जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं’, हुमायूं कबीर को शुभेन्दु अधिकारी की सख्त चेतावनी

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.