10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मैं ममता बनर्जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं’, हुमायूं कबीर को शुभेन्दु अधिकारी की सख्त चेतावनी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 10, 2026

CM Suvendu Adhikari

शुभेन्दु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल (फाइल फोटो - आईएएनएस)

West Bengal Politics, Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हैं और किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गैर-जिम्मेदाराना या भड़काऊ बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुभेन्दु अधिकारी ने यह बयान रेजीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

West Bengal

Updated on:

10 Jul 2026 07:21 pm

Published on:

10 Jul 2026 07:21 pm

Hindi News / National News / ‘मैं ममता बनर्जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं’, हुमायूं कबीर को शुभेन्दु अधिकारी की सख्त चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD Weather Update: 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा, जानें कल का मौसम

Chhattisgarh Weather Update
राष्ट्रीय

बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनते ही नीरज सिन्हा का पहला बयान, बोले- ‘कोई चुनौती नहीं है’

breaking news
राष्ट्रीय

तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, बोले- बिहार में जल्द गिरेगी सरकार, नीतीश ने सम्राट को लगाई है फटकार

tej pratap yadav, तेज प्रताप यादव
राष्ट्रीय

इंस्टाग्राम-फेसबुक के लत लगाने वाले फीचर्स बदलें, वरना पड़ेगा भारी! भारत के बाद EU की मेटा को सख्त चेतावनी

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: टिकट वापस करते वक्त उड़ा था BJP उम्मीदवार अभिषेक बंटी के चेहरे का रंग, आखिर क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?

BJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.