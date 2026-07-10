‘मैं ममता बनर्जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं’, हुमायूं कबीर को शुभेन्दु अधिकारी की सख्त चेतावनी

West Bengal Politics, Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हैं और किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गैर-जिम्मेदाराना या भड़काऊ बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुभेन्दु अधिकारी ने यह बयान रेजीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया।