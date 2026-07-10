Bankipur By Election: BJP में मचा घमासान! अभिषेक कुमार ने वापस ली उम्मीदवारी, PK फैक्टर की चर्चा तेज

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक उम्मीदवार अभिषेक कुमार के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक के नाम को लेकर पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उभर आए थे। कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद पार्टी के निर्देश पर अभिषेक कुमार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अभिषेक कुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर अपने फैसले की औपचारिक जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने पत्र में उम्मीदवारी वापस लेने का कारण पूरी तरह व्यक्तिगत कारणों को बताया है।