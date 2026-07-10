बांकीपुर में त्रिकोणीय जंग, बीजेपी के सवर्ण वोट और RJD के मुस्लिम-Yadav समीकरण पर पीके का दांव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के करीब नौ महीने बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से ताल ठोंकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर उनकी पार्टी को आठ हजार से भी कम वोट मिले थे। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से अपनी दावेदारी पेश कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। चुनावी समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए उनकी टीम अगड़े और पिछड़े दोनों वर्गों के वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति को कितनी सफलता मिलती है, इसका फैसला 3 अगस्त को मतगणना के नतीजों के साथ होगा। फिलहाल, जन सुराज ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है।