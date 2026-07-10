बीमारी से जंग, मां का समर्पण और बेटे ने जीत IIT का सपना, पढ़िए गुजंन की बिस्तर से IIT तक के सफर की पूरी कहानी

Success Story बिहार के सीतामढ़ी निवासी गुंजन कुमार की कहानी हर JEE अभ्यर्थी के लिए प्रेरणा है। JEE Advanced की परीक्षा से ठीक पहले वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। न्यूमोथोरैक्स (Collapsed Lung) के कारण उनका एक फेफड़ा प्रभावित हो गया, जिससे उन्हें करीब तीन महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इस दौरान उनकी नियमित पढ़ाई और कोचिंग की कक्षाएं भी छूट गईं। इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद गुंजन ने हार नहीं मानी। 70 प्रतिशत से अधिक दृष्टि हानि के कारण उन्हें 9.5 पावर का चश्मा पहनना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने JEE Main में 91.8 पर्सेंटाइल हासिल की, जबकि JEE Advanced में PWD OBC कैटेगरी में 50वीं और कॉमन PWD कैटेगरी में 120वीं रैंक प्राप्त की। अब उनका लक्ष्य IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर अपने सपनों को नई उड़ान देना है।