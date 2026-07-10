Bankipur By Election: बांकीपुर में RJD क्यों पड़ी अलग-थलग? नामांकन ने खोल दी सियासी हकीकत

बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 15 फीसदी कायस्थ मतदाता हैं, जिन्हें बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इसी सामाजिक समीकरण के दम पर पार्टी लंबे समय से इस सीट पर जीत दर्ज करती रही है। इसके अलावा भूमिहार (7 फीसदी), ब्राह्मण (7 फीसदी), राजपूत (5 फीसदी), कुर्मी (5 फीसदी) और कुशवाहा (3 फीसदी) मतदाताओं का भी अच्छा समर्थन बीजेपी को मिलने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है।