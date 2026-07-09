Bankipur By Election: 8 जुलाई, 2026 को बांकीपुर में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर। (फोटो सोर्स: जन सुराज पार्टी)
Bankipur By Election: बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को चुनाव प्रचार के बाद कहा कि लोगों ने नवंबर 2025 के चुनाव में हुई गलती को सुधारने का पक्का इरादा कर लिया है। बांकीपुर के मतदाता अब उस सरकार से हिसाब-किताब बराबर करने को तैयार हैं, जिसने 10,000 रुपये की आर्थिक मदद का लालच देकर वोट खरीदे और सत्ता हासिल की। इस बार यहां बीजेपी की हार के साथ पूरे बिहार में एक नई और साफ-सुथरी राजनीति की शुरुआत होगी।
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