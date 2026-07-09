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बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- लालच देकर खरीदे वोटों का हिसाब होगा, BJP की हार से शुरू होगी नई राजनीति

Bankipur bypoll: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मतदाता इस बार नवंबर 2025 की गलती सुधारने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि BJP की हार के साथ बिहार में नई राजनीति की शुरुआत होगी।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 09, 2026

Prashant Kishore campaign in Bankipur by election Patna

Bankipur By Election: 8 जुलाई, 2026 को बांकीपुर में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर। (फोटो सोर्स: जन सुराज पार्टी)

Bankipur By Election: बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को चुनाव प्रचार के बाद कहा कि लोगों ने नवंबर 2025 के चुनाव में हुई गलती को सुधारने का पक्का इरादा कर लिया है। बांकीपुर के मतदाता अब उस सरकार से हिसाब-किताब बराबर करने को तैयार हैं, जिसने 10,000 रुपये की आर्थिक मदद का लालच देकर वोट खरीदे और सत्ता हासिल की। ​​इस बार यहां बीजेपी की हार के साथ पूरे बिहार में एक नई और साफ-सुथरी राजनीति की शुरुआत होगी।

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Updated on:

09 Jul 2026 08:32 pm

Published on:

09 Jul 2026 08:30 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- लालच देकर खरीदे वोटों का हिसाब होगा, BJP की हार से शुरू होगी नई राजनीति

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