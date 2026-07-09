पश्चिम बंगाल सरकार ने आशा-आंगनवाड़ी बहनों को दे दिया बड़ा तोहफा, इस महीने से बढ़ गई सैलरी

बता दें कि ये महिलाएं दिन-रात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन पहले उनकी मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब सरकार ने इस कमी को दूर करने का फैसला लिया है।