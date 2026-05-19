सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक हत्याकांड: सीबीआई ने यूपी से प्रमुख आरोपी को दबोचा

West Bengal CM Suvendu Adhikari's personal assistant murdered, main accused arrested: मुजफ्फरनगर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (personal assistant) की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने मुजफ्फरनगर से यह गिरफ्तारी की है जिसे प्रमुख आरोपी बताया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली भारी जीत के दो दिनों बाद सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या कर दी गई थी। हत्या की जांच प्रदेश सरकार ने सीबीआई से कराने की सिफारिश की। इस मामले में अब तक बिहार और यूपी से गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई हत्या के कारण को जानने का प्रयास कर रही है। पूछताछ में इस बात का खुलासा होगा कि हत्या के पीछे और कौन लोग शामिल हैं।