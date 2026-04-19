भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे ने मां-बेटी को छेड़ा, रास्ता रोक पूछा क्या रेट है? गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिली जमानत

रेलवे रोड पर मां-बेटी से छेड़छाड़ Source- Sachingupta
Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 17 अप्रैल 2026 की रात करीब 11 बजे एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। एक युवती अपनी मां के साथ रेलवे रोड पर टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान दो युवक स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचे। दोनों नशे की हालत में थे। उन्होंने मां-बेटी के पास स्कूटी रोककर अश्लील कमेंट्स किए और छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की ने विरोध किया तो दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों युवकों का वीडियो बना लिया, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो गई। इस घटना ने इलाके में काफी हड़कंप मचा दिया।
आरोपियों की पहचान पचेड़ा रोड निवासी आर्यमान रघुवंशी और शिवपुरी निवासी शौर्य गुप्ता के रूप में हुई। आर्यमान रघुवंशी भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान का बेटा है। दोनों युवक नशे में धुत थे और स्कूटी पर घूम रहे थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि युवकों ने अश्लील बातें कीं, गालियां दीं और विरोध करने पर बदतमीजी भी की। वीडियो में दोनों की हालत साफ नजर आ रही थी। घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ गया।
घटना की शिकायत मिलते ही नई मंडी कोतवाली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर दोनों को जल्दी ही पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई।
वहीं घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरोपी आर्यमान रघुवंशी कल्याण सिंह सरकार में सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान का बेटा है।
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