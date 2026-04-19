भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे ने मां-बेटी को छेड़ा, रास्ता रोक पूछा क्या रेट है? गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिली जमानत

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 17 अप्रैल 2026 की रात करीब 11 बजे एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। एक युवती अपनी मां के साथ रेलवे रोड पर टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान दो युवक स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंचे। दोनों नशे की हालत में थे। उन्होंने मां-बेटी के पास स्कूटी रोककर अश्लील कमेंट्स किए और छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की ने विरोध किया तो दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों युवकों का वीडियो बना लिया, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो गई। इस घटना ने इलाके में काफी हड़कंप मचा दिया।