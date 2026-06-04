भटक रही मां, रो रही मासूम! ₹8000 में जोड़ी थी हड्डी, बाकी पैसों के लिए सरकारी डॉक्टर ने पार की बेरहमी की सारी हदें

पीड़ित महिला रेशमा के अनुसार, करीब डेढ़ महीने पहले उसकी बेटी के दाहिने पैर में दिक्कत थी। वह इलाज के लिए जिला अस्पताल गई, तो वहां के स्टाफ और डॉक्टरों ने ₹25,000 की मांग कर दी। रेशमा ने रोते हुए कहा कि वह एक विधवा है और इतने पैसे नहीं दे सकती, लेकिन अस्पताल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया।

इसके बाद परेशान मां ने डीएम साहब से गुहार लगाई। डीएम साहब के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बच्ची का मुफ्त इलाज करने को कहा। इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला से ₹8,000 जबरन ले लिए और बाकी के पैसे बाद में देने का दबाव बनाया।